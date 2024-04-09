Копейск провожает мэра на новый пост зловонным потопом

В Копейске из-за аварии на канализационном коллекторе затопило жилые дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в утром понедельника, 8 апреля, на улице 2-я Гортоповская в Копейске. Об этом жители города рассказали в социальных сетях.

По словам хозяйки частного домохозяйства, около 14:00, уже после того, как приехавшие на вызов работники МУП КСВВ уехали, канализация стала затапливать дом. К полуночи стоки стали подбираться к другим домам.

В мэрии Копейска в курсе ситуации. «Работы по устранению аварии ведутся», – заявили чиновники.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по факту аварии начата проверка. Прокурор Копейска Сергей Чеурин выехал на место аварии. «На месте проведен осмотр аварийного коллектора и последствий подтопления территории и жилых домов, скоординированы работы по ликвидации аварии работниками МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», – уточнили в надзорном ведомстве.

Жителям подтопленных домов разъяснили порядок взыскания причиненного материального ущерба.

Ход работ по ликвидации аварии поставлен на контроль.

Напомним, авария на канализационном коллекторе произошла в день, когда стало известно о грядущем назначении мэра Копейска Андрея Фалейчика вице-губернатором Челябинской области. Сегодня, 9 апреля, городское собрание депутатов приняло его отставку. На своем новом посту Фалейчик будет курировать, среди прочего, вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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