В уральском поселке, который восемь лет топит канализацией, полностью заменят коллектор

Власти Копейска заявили о планах по полной замене канализационного коллектора в поселке Кадровик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, в данный момент износ магистрального коллектора в поселке Кадровик, протяженностью 5 километров, составляет 99%. Принято решение о его полной замене.

Стоимость реконструкции, согласно данным технологического и ценового аудита в Главгосэкспертизе – 800 миллионов рублей. «Проблем с финансированием нет. Денежные средства находятся на специализированном казначейском счете, учитывая, что данные денежные средства являются целевыми, их можно использовать только после окончания экспертизы, – заявили чиновники. – В настоящее время проектная документация проходит экспертизу. После ее окончания незамедлительно начнутся строительно-монтажные работы».

По результатам разработанного проекта планировки территории определена и прошла публичные слушания трассировка коллектора.

Напомним, именно на этом коллекторе ранее произошло обрушение свода сразу в нескольких местах. Причиной обрушения в мэрии назвали высокий износ и большой объем паводковых вод, попавших в коллектор.

До сих пор канализационные стоки выходят на поверхность. Над устранением аварий работают МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» и привлеченная сторонняя организация, задействована специализированная техника.

С канализационными потопами жители Кадровика сталкиваются далеко не первый год. Еще в январе 2015 года из-за обрушения участка коллектора было затоплено 45 домохозяйств, стоки попали в озеро Курлады. Тогда в минэкологии региона заявили, что спровоцировало аварию подключение к старому коллектору нового микрорайона – «Тугайкуль»: инфраструктура была просто не рассчитана на такой объем стоков.

В последующие годы аварии продолжились. После очередного январского потопа (справиться с аварией не могли несколько дней), произошедшего в 2021 году, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию провести капитальный ремонт коллектора в срок не позднее 2 лет с момента вступления решения суда в законную силу. В апреле 2021 года суд исковое заявление удовлетворил в полном объеме. А в августе поселок вновь затопило.

В итоге власти решили коллектор не ремонтировать, а заменить полностью. Однако пока потопы продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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