Челябинск отмечает День Победы: афиша мероприятий

Челябинск отметит 79-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», празднование 79-й годовщины окончательного разгрома гитлеровской Германии и ее союзников по традиции начнется в столице Южного Урала в 9:00 возложением цветов к Вечному огню на Алее Славы.

В 11:00 на площади Революции пройдет торжественное построение войск Челябинского гарнизона, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войн

В полдень стартуют праздничные мероприятия в различных районах города. Посетители Сада Победы в Тракторозаводском районе смогут увидеть спектакли «Надежды маленький оркестрик» и «Ни слова прозы», а также программу «Тебе, Победа!".

Также в 12:00 начнется праздничная программа «Искусство – фронту» в парке «Металлург» имени Тищенко.

В 12:15 на Театральной площади развернется выставка военной техники с выступлениями творческих коллективов и работой полевой кухни.

В 13:00 в парках культуры и отдыха стартует акция «Георгиевская ленточка». Кроме того, в ЦПКиО имени Гагарина в это же время стартуют концертная программа с участием Уральского духового оркестра «Мы помним ту весну» и гала-концерт открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа».

В 16:00, также в парке Гагарина, на площадке летнего театра, начнется концерт духового оркестра «Девятое мая 45-го».

В 17:00 на площадке у Челябинского Торгового центра (Каслинская, 64) начнется главный праздничный концерт дня «Мы эту Победу вовек не забудем». В нем примут участие творческие коллективы города и народный артист России Григорий Лепс.

Продолжится празднование в 20:00 концертом «Огонь Победы» на площади у театра оперы и балета имени Глинки.

Наконец, в 21:00 ЦПКиО имени Гагарина приглашает челябинцев в кинотеатр под открытым небом на показ художественного фильма «Женя, Женечка и «Катюша».

Напоминаем, что в течение завтрашнего дня в центре Челябинска будут действовать ограничения движения автомобилей, а также изменят маршруты общественнго транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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