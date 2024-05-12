Дважды за сутки: на Южном Урале повторилось полярное сияние

В Челябинской области повторилось полярное сияние.

Как уже сообщал «Новый День», сначала красочное небесное шоу, вызванное сильнейшей магнитной бурей, южноуральцы наблюдали в ночь на 11 мая. Не прошло и суток как явление повторилось: его заметили около полуночи в разных частях региона.

Правда, на этот раз свечение неба было гораздо слабее и почти незаметно. Самые яркие «картинки» можно было наблюдать в горах, где нет светового шума.

Ученые назвали магнитную бурю, бушевавшую над Землей более суток, самой сильной за последние два десятилетия. Возмущение магнитосферы несколько раз доходило до экстремально высокого уровня – G5. Буря была вызвана сильнейшими вспышками на Солнце и последовавшим за ними выбросом корональной массы в сторону Земли.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube