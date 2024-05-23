Без благословения: Текслер заявил о втором сроке, не дождавшись публичного одобрения главы государства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о желании остаться главой региона на второй срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 23 мая, Алексей Текслер сообщил, что готов к участию в выборах губернатора Челябинской области, запланированных на сентябрь текущего года. Сделал это глава региона в ходе общения с участниками регионального форума СМИ в Чебаркуле.

По словам чиновника, его намерения принять участие в избирательной кампании поддержал и президент России Владимир Путин. Причем произошло это еще в феврале текущего года, когда глава государства посетил с визитом Челябинскую область.

«Мы обсуждали этот вопрос в феврале. Президент одобрил мое желание выдвигаться. Если «Единая Россия» меня поддержит сегодня, то начнется, по сути, процедура выдвижения со всеми вытекающими. Конечно, за пять лет невозможно сделать все, что задумано. Планов много. Если жители региона меня поддержат, то я продолжу работы в этом качестве», – заявил Алексей Текслер.

Интересно, что публично о поддержке кандидатуры Текслера в борьбе за губернаторское кресло Владимир Путин пока не заявил.

По всей видимости, именно в надежде на формальные слова поддержки, региональные власти и не стали рассказывать в феврале о том, что планы с президентом обсуждались еще тогда.

Но заветные слова до сих пор не прозвучали. Вот и пришлось вытащить на свет достаточно обтекаемые «одобрения», высказанные президентом во время февральской встречи. Тем более, что откладывать уже нельзя: 30 мая Законодательное собрание Челябинской области объявит старт кампании по выборам губернатора.

Между тем, реализацией сколь-нибудь масштабных проектов в Челябинской области «команда Текслера» похвастаться до сих пор не может. Хотя планы у главы региона, действительно, есть. Например, строительство в Челябинске линии метротрамвая.

Впрочем, громкие «дорожно-транспортные» инициативы – неотъемлемая часть политического и хозяйственного ландшафта при практически каждом южноуральском губернаторе. Это и ознаменовавшаяся тотальной вырубкой деревьев «дорожная революция» при Михаиле Юревиче (закончившаяся уголовным делом о многомиллиардных взятках). И проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом при Борисе Дубровском (окончательно не почивший, но отодвигаемый все дальше по времени).

Вот и перспектива строительства линии метротрамвая вызывает все больше вопросов. Недаром в прошлом году г-н Текслер заявил о еще одном масштабном проекте – «дорожный рывок». Правда, качество дорожного строительства, если верить автомобилистами и вчерашним цифрам от начальника регионального ГИБДД, после громких заявлений главы региона изменилось не слишком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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