Южноуральский губернатор рассказал, сколько может занять перенос ЧЭМК за город

Алексей Текслер назвал время, за которое, по его мнению, можно вынести производства ЧЭМК за границу Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в общей сложности перенос всех производств Челябинского электрометаллургического комбината за границы Челябинска может занять семь лет. Однако когда он начнется, неизвестно. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в интервью агентству РБК.

«Локацию под новое производство мы будем выбирать вместе с новым инвестором, – рассказал чиновник. – Когда это произойдет, пока не решено. Весь цикл переноса производства займет около семи лет. Как будет выбран инвестор, будем садиться и разговаривать на эту тему».

Касаясь темы национализации крупных активов в регионе, произошедшей весной текущего года, глава Южного Урала отметил, что она не должна повлиять на инвестиционную привлекательность области.

«Все обстоятельства, о которых вы сказали, – времена давно минувших дней. Я не думаю, что сейчас, когда речь идет о нынешних проектах, новых проектах, что есть какие-то риски в этой части», – заявил чиновник.

Напомним, весной 2024 года суды в Челябинске рассмотрели несколько исков Генеральной прокуратуры, в ходе которых было принято решение о передаче в собственность государства предприятий, принадлежавших ранее предпринимателям Юрию Антипову (в том числе ЧЭМК), Александру Аристову (группа «Ариант», в том числе один из лидеров винной отрасли в России – компания «Кубань-Вино»), а также бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его партнерам (группа «Макфа»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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