Солнце остановилось: Россия вступает в космическое лето

В России начались воробьиные ночи – так в народе называли период, соответствующий летнему солнцестоянию. По народным поверьям, с этого времени природа набирает силу: цветут растения, пчелы собирают мед, в садах начинают созревать овощи, ягоды и фрукты, прогрелись водоемы, поют на разные голоса птицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 июня в 20:51 по всемирному времени Солнце, двигаясь по эклиптике, пройдет наивысшую точку склонения +23 градуса 26 минут. С этого момента в северном полушарии начнется астрономическое лето, а в южном – зима.

В дни солнцестояния Земля, совершая движение вокруг Солнца и вращаясь вокруг воображаемой оси, занимает такое положение, когда солнечные лучи в Северном полушарии отвесно «падают» на северный тропик и освещают дно самых глубоких колодцев. На широте Москвы и Челябинска Солнце будет подниматься над горизонтом на высоту 57 градусов. В астрономическом понимании ночей сейчас нет вообще: в течение нескольких дней после захода солнца будут лишь сгущаться сумерки. Астрономы утверждают, что наступил самый благоприятный период для наблюдений серебристых облаков, которые отлично видны на фоне сумеречного сегмента.

В 2024 году период солнцестояния полностью соответствует своему названию: несколько дней долгота дня и ночи будет оставаться практически неизменной, отличаясь лишь на секунды.

Так, грядущая ночь на широте Москвы и Челябинска продлится 6 часов 26 минут, а 21 июня станет самым длинным днем года – световой период составит 17 часов 34 минуты. Такое соотношение дня и ночи сохранится до конца недели. А в понедельник ночь начнет потихоньку наступать: 24 июня она станет длиннее на 1 минуту.

А к 1 июля тьма отвоюет у света уже 5 минут.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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