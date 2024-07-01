Пытались скрыть: Роспотребнадзор рассказал о массовом заболевании детей в лагере «Уральские зори»

Причиной массового заболевания детей в лагере «Уральские зори» стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований при работе на пищеблоке. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Как уже сообщал «Новый День», дети почувствовали себя плохо 25 июня после очередной трапезы. У них началась рота, поднялась температура. На следующий несколько десятков школьников обратились к медикам.

В администрации комплекса заявили, что легкое отравление у некоторых детей могло произойти после употребления продуктов, которые в выходные привозили родители.

Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что у детей выявлен норовирус. И связано это с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке, в том числе отсутствием условий для соблюдения личной гигиены персоналом. В ведомстве так же отметили, что осмотр детей медицинским персоналом не проводился, а заболевание детей пытались скрыть.

«Персонал лагеря своевременно не известил Управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения, – подчеркнули в ведомстве. – В настоящее время Центром гигиены и эпидемиологии дополнительно исследуются биоматериал от персонала, смывы с поверхностей на пищеблоке и пищевую продукцию для установления источника инфекции.

Работа эпидемиологов Управления Роспотребнадзора в лагере продолжается. Персонал пищеблока, в чью смену заболели дети, был отстранен».

Магнитогорск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube