Жители северо-запада Челябинска не дождутся своевременного включения горячей воды

В части Курчатовского района Челябинска продлен срок опрессовки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с целью проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых Северо-западной котельной, продлен до 11 июля включительно.

Перечень домов, где продлена опрессовка, размещен на официальном сайте городской администрации.

Телефон диспетчерской службы +7 (351) 246-40-00.

Напомним, вчера, 1 июля, прокуратура Челябинска заявила о нарушениях, допущенных энергетиками в ходе опрессовки в Ленинском районе областного центра. Прокурорская проверка по аналогичным случаям проводится в Металлургическом районе Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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