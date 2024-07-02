Жители северо-запада Челябинска не дождутся своевременного включения горячей воды

В части Курчатовского района Челябинска продлен срок опрессовки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с целью проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых Северо-западной котельной, продлен до 11 июля включительно.
Перечень домов, где продлена опрессовка, размещен на официальном сайте городской администрации.
Телефон диспетчерской службы +7 (351) 246-40-00.
Напомним, вчера, 1 июля, прокуратура Челябинска заявила о нарушениях, допущенных энергетиками в ходе опрессовки в Ленинском районе областного центра. Прокурорская проверка по аналогичным случаям проводится в Металлургическом районе Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
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