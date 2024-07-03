Мэрия Челябинска отправила сборщиков подписей за кандидатов в лес

Мэрию Челябинска обвинили в попытке сорвать избирательную кампанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска отказали сборщикам подписей в поддержку кандидатов на выборах городской Думы. Об этом сообщил лидер списка партии «Яблоко» и кандидат по одному из одномандатных округов Ярослав Щербаков.

«В ответ на наше уведомление о начале сбора подписей на кубах в Челябинске чиновники из мэрии предложили нам делать это в поле или на ж/д путях, так как все указанные нами места, которых свыше 100, заняты по ранее поданным уведомлениям», – рассказал челябинец.

Ответ с обоснованием отказа юрист получил сегодня, 3 июля, по электронной почте. В письме на семи страницах подробно перечисляется, какие именно мероприятия должны пройти с 6 по 17 июля по указанным кандидатами адресам. Отдельно чиновники напоминают, что коллективные обсуждения общественно значимых вопросов в Челябинске можно проводить на площадках у ледовой арены «Трактор» и на танцевальной веранде парка имени Тищенко. Но и они, констатируют авторы ответа, в указанное время заняты.

Вместо этого активистам предлагают провести сбор подписей по трем адресам, расположенным в буквальном смысле на задворках областного центра. Что, кстати, нарушает постановление правительства Челябинской области от 22 марта 2023 года.

Отказ мэрии кандидаты уже обжаловали в суде. При этом, по словам Ярослава Щербакова, «специалист суда не хотел регистрировать иск сегодня, предлагая сделать это поздней датой». Однако активисты настояли на своем.

Ответ мэрии содержит «ничем не обоснованное предложение об изменении места и времени серии публичных мероприятий, при этом в отношении только трех мест (ежедневно в уведомлении было заявлено от 7 до 10 мест), – говорится в иске. – Предложение не содержало в себе указания на конкретные места и время, предлагаемые организатору публичного мероприятия для его проведения».

Следует отметить, что адреса все-таки были указаны в письме за подписью и.о. заместителя главы города по социальному развитию Валерия Смирнова: Угольная, 23, Дорожная, 58 и Лазурная, 3.

Однако они, считает Щербаков, не отвечают целям мероприятия, что противоречит федеральному законодательству. К тому же, по словам челябинца, на пикетах планировалось собирать подписи в его поддержку, а он намерен баллотироваться по одномандатному округу, расположенному в центре Челябинска, в Калининском районе. И собирать подписи горожан на окраинах Ленинского и Металлургического районов, куда решила отправить сборщиков мэрия, не слишком логично. Тем более, что закон требует от кандидата представить в свою поддержку подписи не менее 1% избирателей именно того округа, от которого он планирует идти на выборы.

Когда будет рассмотрен иск, пока неизвестно. Но произойти это должно до дня, указанного в заявке на проведение массового мероприятия, то есть до 5 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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