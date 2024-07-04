Годовая инфляция в России ускорилась до 9,22 процентов

Недельная инфляция в России в период с 25 июня по 1 июля, согласно информации Минэкономики, увеличилась с 0,22% до 0,66%. А годовая инфляция, о данным Росстата, ускорилась с 8,61% на 24 июня до 9,22% 1 июля.
Одной из основных причин разгона инфляции стал рост тарифов на услуги ЖКХ.
Напомним, с 1 июля водоотведение в среднем по России подорожало на 11,2%, холодное водоснабжение на 11,1%, горячее – 9,5%, электроэнергия – 9%, отопление – на 8,9%, газ – на 6,3%.
Как следствие, только 1 июля потребительские цены в стране выросли на 0,5%.
Согласно отчету Банка России об инфляционных ожиданиях населения на ближайшие 12 месяцев, в июне показатель прибавил 0,2 п.п. по сравнению с майским значением и достиг 11,9%. Это максимум с февраля 2024 года. При этом наблюдаемая респондентами годовая инфляция повысилась на 0,4 п. п. – до 14,4%.
Москва, Игорь Юров
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