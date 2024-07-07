В Челябинске нашли подростков, обрывавших аварийные молотки в троллейбусе

В Челябинске нашли подростков, обрывавших аварийные молотки в общественном транспорте.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 4 июля в троллейбусе №12 на остановке ТК Кольцо дав подростка сорвали аварийные краны и выскочили из салона. Один из них вместе с краном оторвал большую боковую панель (защитный кожух), которая упала на пассажирку, ударив ее по голове. Женщине понадобилась медицинская помощь.

Поскольку происходящее зафиксировала камера наблюдения, хулиганов быстро нашли. Подросткам 12 и 16 лет. С ними уже профилактическую беседу о недопустимости совершения противоправных деяний. Решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию). Отметим, что штраф по данной статье составляет от 100 до 500 рублей.

Будут ли родители возмещать ущерб, нанесенный перевозчику, а также отвечать за причинение вреда здоровью пострадавшей женщины, не уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

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