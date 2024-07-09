Без неожиданностей: южноуральцы будут выбирать губернатора из четырех претендентов

Челябинский облизбирком допустил четырех кандидатов до выборов на пост главы региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 9 июля, на 82 заседании избиркома принято решение о регистрации еще трех кандидатов на должность губернатора (действующий глава региона Алексея Текслер получил этот статус на минувшей неделе).

Таким образом, в избирательном бюллетене жители Челябинской области увидят четырех претендентов: Эльдара Гильмутдинова (КПРФ), Виталия Пашина (ЛДПР), Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») и Алексея Текслера («Единая Россия»).

Ярославу Щербакову, выдвинутому партией «Яблоко», отказано в регистрации, так как он предоставил всего 10 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку (необходимо было минимум 268).

Напомним, всего о намерении выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора заявляли шесть кандидатов. Однако планировавший выдвинуться от Партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Медведев документы в избирательную комиссию так и не предоставил.

Выборы губернатора Челябинской области должны пройти 7-8 сентября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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