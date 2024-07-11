Единороссы и эсеры поделят кресла в парламентах новых муниципальных округов Челябинской области

Большинство политических партий Южного Урала отказались от борьбы на выборах в представительные органы новых муниципальных округов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борьба за мандаты депутатов парламентов в Саткинском, Пластовском и Нязепетровском муниципальных округах развернется между представителями партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Это следует из списков кандидатов, представленных в избирательные комиссии.

Напомним, в марте текущего года Законодательное собрание Челябинской области преобразовало Саткинский, Пластовский и Нязепетровский районы в муниципальные округа. В Единый день голосования 8 сентября этого года в муниципалитетах пройдут досрочные выборы по формированию новых представительных органов. При этом официально об их проведении объявили территориальные избирательные комиссии (действующий парламент не может этого сделать из-за смены статуса территории).

Интересно, что от борьбы за прохождение в новые собрания депутатов отказались представители КПРФ – ни по одному из трех округов коммунисты не выдвинули своих кандидатов. По сути, борьба развернется между единороссами и претендентами от СР, исключение составит Пластовский район. Здесь на 19 депутатских кресел претендуют 18 кандидатов от ЕР, 11 эсеров и 1 представитель ЛДПР. Кроме того, в выборах примут участие 17 самовыдвиженцев.

Впрочем, муниципалитет давно считается вотчиной депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова (здесь размещены мощности его золотодобывающего холдинга ЮГК). Так что монополия «партии власти» здесь сохранится без труда, несмотря на то, что состав собрания депутатов обновится более чем наполовину: среди кандидатов лишь восемь действующих парламентариев, включая спикера Армана Сакенбаева.

Стоит отметить, что обновление состава представительных органов станет одним из трендов начавшейся избирательной кампании. Он затронет и выборы в Саткинском и Нязепетровском (пока еще) районах.

Наиболее острая борьба развернется в Саткинском. Здесь на 21 место претендуют 49 кандидатов. При этом, что также можно признать характерной чертой кампании во всех трех будущих округах, единороссы подчеркнуто отказываются от единоличного представительства, выдвинув лишь 20 претендентов. 11 кандидатов представляют «Справедливую Россию». Еще 20 вступили в предвыборную гонку в качестве самовыдвиженцев. В списках лишь 10 действующих депутатов, включая председателя собрания Николая Бурматова.

Наконец, в Нязепетровском районе выборы будут, вероятно, одними из самых спокойных. Здесь на 15 мандатов претендуют лишь 21 человек: 14 – от ЕР, 5 – от СР и два самовыдвиженца. Здесь на выборы также пошли лишь 10 действующих депутатов районного собрания, в том числе его глава Александр Бунаков.

Напомним, реформа по преобразованию районов в муниципальные округа началась в Челябинской области в 2022 году. В настоящее время новый статус получили четыре муниципалитета. Это предполагает упразднение органов местного самоуправления на «низовом» уровне. Если в район, как правило, входят несколько муниципальных образований (города и поселки городского типа в статусе городских поселений, села – в статусе сельских), то в муниципальном округе вся власть концентрируется в руках единой администрации.

При этом, в отличие от городских и сельских поселений, главу округа, согласно действующему законодательству, жители выбирают не непосредственно – это делают по итогам предварительного конкурса депутаты муниципального парламента.

Безусловно, такая система более удобна для региональной бюрократии, так как управляемость окружных властей выше (в том числе в силу вовлеченности правительства региона в выборы главы муниципалитета). Примером этому может служить Коркинский муниципальный округ, появившийся на месте одноименного района в 2023 году. Здесь на смену четырем муниципальным образованиям разного уровня (Коркинский район, город Коркино, а также поселки Первомайский и Роза) пришло одно. При этом районным и региональным властям удалось избавиться от достаточно проблемных и конфликтных депутатов поселковых советов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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