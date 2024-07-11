Войну с артистами на Кировке чиновники объяснили жалобами челябинцев

Введение разрешений на работу на Кировке в мэрии Челябинска объяснили недовольством жителей окрестных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии Челябинска попытались объяснить претензии к уличным музыкантам, художникам и фотографам, облюбовавшим для творчества главную пешеходную улицу города.

Напомним, в начале июня этого года охрана, патрулирующая пешеходную часть улицы Кирова, стала требовать у выступающих здесь уличных музыкантов и других артистов разрешение на ведение деятельности. Сотрудники ЧОП ссылаются на приказ, изданный руководством ЦПКиО имени Гагарина, отвечающего за обеспечение работы Кировки.

В администрации парка и мэрии Челябинска эту информацию подтвердили. Что вызвало недоумение не только среди художников, но и среди многих горожан. Ведь в самом начале истории пешеходной улицы власти заявляли, что выступления уличных артистов станут неотъемлемой частью образа Кировки. Нежелание же чиновников объяснять изменение подхода лишь добавляло вопросов.

Наконец, городские власти решили дать хоть какое-то объяснение. «В мэрии объяснили, что получают много жалоб от жителей домов и посетителей заведений, граничащих с Кировкой, – пишет 74.ru. – Людям, в частности, не нравится шум от уличных музыкантов».

Стоит отметить: решение проблемы с жалобами власти придумали достаточно оригинальное. Ведь, пусть и с разрешения, но музыканты продолжат выступать на пешеходной улице. Удовлетворит ли это жителей окрестных домов и посетителей близлежащих ресторанов?

Кроме того, если претензии челябинцы высказывали в адрес уличных музыкантов, зачем вводить ограничения в отношении художников и фотографов? Чем они-то помешали горожанам?

Впрочем, пока в мэрии признают, что нарушителям пресловутого приказа мало что грозит. «Полномочия по применению мер административного воздействия к правонарушителям у сотрудников учреждения отсутствуют, – цитирует издание представителей управления культуры. – Однако предварительно определен порядок согласования творческого выступления: заявителю необходимо обратиться в администрацию учреждения культуры с соответствующим заявлением».

Тем же, кто разрешением пренебрежет, предстоит выслушивать разъяснительные беседы от сотрудников ЧОП и учреждения – и только.

Но в мэрии прозрачно намекнули, что уже ищут возможности разработать юридически обязывающую процедуру получения разрешения артистами, желающими вести свою деятельность на Кировке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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