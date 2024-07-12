В Златоусте столкнулись два трамвая. Есть погибшие

Госавтоинспекция Златоуста устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием двух трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 12 июля, в 11:35 у дома №1 по проспекту Гагарина в Златоусте.

После столкновения двух трамвая один из вагонов сбил женщину-пешехода примерно 60 лет. Она скончалась в больнице.

Кроме того, травмы получили водитель трамвая и 6 пассажиров. Все пострадавшие взрослые, они доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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