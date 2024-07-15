На юге Челябинской области введен карантин по бешенству

В селе Неплюевка Карталинского района введен карантин по бешенству животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очаг выявлен в частном подворье. Карантин установлен на территории домовладения, а также в радиусе двух километров от границы эпизоотического очага. В течение 60 календарных дней после забоя всех зараженных животных нельзя проводить ярмарки, вывозить заболевших животных, посещать ее посторонним и отлавливать зверей для зоопарков.

В Уральском межрегиональном управлении Россельзознадзора сообщили, что в 2023 году в Челябинской области зафиксировано 32 случая заболевания бешенством среди животных. Это были 1 енотовидная собака, 7 лис, 11 собак и 13 кошек. Причем только три собаки и три кошки были бездомными, остальные имели хозяев.

Больше всего случаев – по 5 зарегистрировано в Сосновском районе и в Челябинске, 4 –в Октябрьском, по 2 – в Увельском и Коркинском районах, а также в Еманжелинске.

С 1 января по 15 июня текущего года зафиксировано уже 30 случаев заболевания бешенством среди животных: 5 лис, 13 собак, 12 кошек.

Челябинск, Павел Зварзин

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