Четыре животных погибли от бешенства в Челябинской области за полмесяца

В Челябинской области за первую половину июня зафиксировано 4 случая бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала июня в Челябинской области от бешенства погибли 3 собаки (в поселках Набережный и Остроленский Нагайбакского района и поселке Аэропорт в Челябинске) и 1 домашний кот (в селе Еткуль Еткульского района).

Во всех населенных пунктах, где были обнаружены животные, заболевшие и погибшие от вируса бешенства, по распоряжению правительства региона установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Напомним, что с 1 января в регионе зафиксировано 30 случаев заболевания бешенством среди животных: 5 лис, 13 собак, 12 кошек.

Россельхознадзор рекомендует сделать прививку против бешенства своим домашним животным, не допускать их контакта с дикими.

Людям не следует контактировать с дикими животными, проявляющими несвойственное для них поведение (вертячка, потеря страха перед человеком, чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия, истечения из рта, носа и глаз и прочее). Немедленно сообщать ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных дикими хищниками, а также о случаях необычного поведения или внезапного падежа скотины.

Со всеми вопросами можно обращаться в Челябинске в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по телефону: 8(351) 265-38-74.

Единственным средством защиты животных и человека от бешенства является профилактическая прививка, напоминают в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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