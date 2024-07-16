Суд обязал экс-владельца «Рависа» Косилова выплатить холдингу более 110 млн рублей

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области и экс-владелец агрохолдинга «Равис» должен выплатить ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» более 110 млн рублей. Такое решение принял сегодня Арбитражный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», птицефабрика Сосновская, на базе которой был создан агрохолдинг, основана в 1981 году. То есть, до 1991 года она принадлежала государству. В 1992 году предприятие выкупил коллектив, но контрольный пакет принадлежал дочери и зятю генерального директора фабрики Михаила Лежнева. В декабре 1995 года гендиректора застрелили, в это же время было совершено покушение на Андрея Косилова, тогда возглавлявшего Совет директоров чекового инвестиционного фонда «Атлант».

В 1996 году, после того как губернатором Челябинской области стал Петр Сумин, Косилов вошел в региональное правительство и вплоть до отставки Сумина весной 2010 года курировал социальную сферу и сельское хозяйство.

В 1997 году контрольный пакет акций «Рависа» передали областному правительству, но в начале 2000-х предприятие вновь перешло в частные руки.

А в 2010 году, покинув пост первого вице-губернатор Андрей Косилов, возглавил Совет директоров агрохолдинга, через год став генеральным директором. В этой должности он продержался 11 лет, одновременно владея солидным пакетом акций.

Правда, в 2021 году начал разгораться конфликт между Косиловым и вторым крупным акционером холдинга Игорем Сербиновым (он тоже был вице-губернатором при Петре Сумине, но ушел в бизнес в 2002 году).

В итоге в июле 2022 года Косилов ушел с поста генерального директора, а к концу того же года оставил и должность президента компании. Контроль над холдингом фактически перешел к Сербинову.

Практически сразу же птицефабрика «Сосновская», входящая в холдинг, подала на Косилова в суд, потребовав выплатить 73,1 миллиона рублей в качестве компенсации убытков от продажи бизнесменом активов аффилированному с ним лицу по цене, не соответствующей рыночной стоимости. После этого на имущество Андрея Косилова был наложен арест.

К тому моменту Косилову принадлежало более 41% акций агрохолдинга.

К ноябрю 2023 года сумма требований выросла до 90 млн рублей, а потом – до 110,2 млн.

Между тем, в конце 2023 года Косилов продал свой пакет акций «Уральской агропромышленной группе» из Свердловской области. Полгода назад руководство «Рависа» через суд потребовало признать эту сделку ничтожной. «Уральская агропромышленная группа» подала встречный иск с требованием обязать АО «Равис – Птицефабрика Сосновская» включить 8 человек в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров в 2024 году (среди них был и сын Косилова Иван).

Сегодня Арбитражный суд Челябинской области принял решение полностью удовлетворить иск холдинга к Андрею Косилову: в пользу ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» с него взыщут 110 млн 274 тыс 3 рубля 58 копеек, в том числе убытки в сумме 81 млн 395 тыс 120 рублей, упущенную выгоду в размере 28 млн 878 тыс 883 рублей 58 копеек и 200 тыс рублей на возмещение расходов истца по уплате государственной пошлины.

Челябинск, Павел Зварзин

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