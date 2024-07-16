Шоу двойников: в Челябинской области завершилось выдвижение кандидатов на выборах в ОМС

В Челябинской области завершился этап выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре завершится 61 избирательная кампания: по итогам голосования будут распределены 385 депутатских мандатов и 11 кресел глав территорий. О претензиях на эти места заявили 1 тысяча 364 кандидата.

Из общего числа претендентов, выдвинувшихся на муниципальные выборы, 385 самовыдвиженцев, 398 кандидатов от партии «Единая Россия», 330 – от «Справедливой России – За правду», 83 – от ЛДПР, 61 – от КПРФ, 49 – от «Новых людей», 31 –от «Яблока», 22 – от «Зеленой альтернативы», 5 – от Российской партии пенсионеров за справедливость.

Челябинская городская Дума вновь будет формироваться в ходе прямых выборов: на 37 мандатов претендуют 313 человек. Эта кампания превращается в шоу двойников.

Так, в Калининском районе по одномандатному округу баллотируются два Андрея Николаевича Кондратьева. Один из них – действующий депутат Калининского райсовета, перешедший из «Единой России» в «Справедливую Россию»; второй – физрук одного из челябинских интернатов, выдвинутый партией «Зеленая альтернатива».

По округу №1 выдвинулось два Ильи Андреевича Исайчука: один – от «Единой России», другой – от «Зеленой альтернативы».

В округе №5 эсер Александр Николаевич Галкин будет соперничать с Александром Михайловичем Галкиным.

Появился кандидат-двойнику эсера Владимира Корнева в округе №14.

А за мандат депутата от округа №20 с тезкой – самовыдвиженцем будет бороться представитель ЛДПР Александр Мицуков.

Челябинск, Павел Зварзин

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