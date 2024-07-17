Прокуратура проверит челябинскую компанию, сотрудники которой объявили забастовку

Прокуратура проверит компанию, обслуживающую челябинский автобусный маршрут №22а.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня водители не вышли на линию, объявив забастовку из-за невыплаченной вовремя зарплаты.
«Прокуратура города проверит исполнение требований трудового законодательства, будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
В случае выявления нарушений закона для их устранения будут приняты соответствующие меры реагирования», – сообщили в ведомстве.
Челябинск, Павел Зварзин
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