Прокуратура проверит челябинскую компанию, сотрудники которой объявили забастовку

Прокуратура проверит компанию, обслуживающую челябинский автобусный маршрут №22а.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня водители не вышли на линию, объявив забастовку из-за невыплаченной вовремя зарплаты.

«Прокуратура города проверит исполнение требований трудового законодательства, будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

В случае выявления нарушений закона для их устранения будут приняты соответствующие меры реагирования», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube