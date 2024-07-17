Активы арестованного челябинского депутата усохли в 19 раз

В Челябинске выставили на торги имущество компании, принадлежащей депутату Городской думы Олегу Иванову.

Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как уже сообщал «Новый День», Олега Иванова в конце июня прошлого года отправили под стражу в рамках расследования уголовного дела о неправомерном обороте средств. Его супруга, экс-депутат регионального законодательного собрания Татьяна Завгородняя находилась под домашним арестом.

Это было уже третье уголовное дело, имеющее отношение к челябинскому депутату. В декабре 2022 года Иванову предъявили обвинение в уклонении от налогов на полмиллиарда рублей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании ООО «АльфаСтрой», принадлежащей Иванову. Обвинение по этому делу предъявлено также челябинскому депутату.

Помимо этого, известно о гражданских исках от строительной компании «Гринфлайт», требующей взыскать с Олега Иванова около 150 миллионов рублей.

Сам он в июле 2023 года объявил себя банкротом. В декабре Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом и ООО «Альфастрой».

Основным кредитором является Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала более 800 млн рублей после доначисления по итогам проверки. Конкурсный управляющий ООО «Альфастрой» потребовал привлечь Иванова к субсидиарной ответственности на сумму 878 млн рублей.

Активы Иванова первоначально оценивались в 561 млн рублей, однако в ходе аудита выяснилось, что часть принадлежащих ему фирм уже ликвидирована, остальные практические не работают.

Поэтому в рамках банкротства ООО «АльфаСтрой» продают 6 лотов общей стоимостью 15,3 млн рублей – это две 24-метровых студии и одна 40-метровая квартира в Чурилово, Toyota Camry 2018 года выпуска и два старых Volkswagen Polo. Аукцион должен состоятся 15 августа.

Кроме того, на банковском счету Иванова «заморожены» 2,27 млн рублей и чуть больше 12 млн рублей должны самому «Альфастрою», пишет telegram-канал «Погоны и галстуки».

Таким образом, активы депутата «усохли» в 19 раз и сейчас в 30 раз меньше, чем сумма долга, предъявленного только конкурсным управляющим ООО «Альфастрой», не говоря уже о других кредиторах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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