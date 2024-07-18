Опять срыв: движение трамваев на железнодорожный вокзал Челябинска в срок не возобновили

В Челябинске сорвали сроки ремонта трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга.
Как уже сообщал «Новый День», трамваи по улице Цвиллинга на участке улице Карла Маркса – железнодорожный вокзал не ходят с 1 июня. Ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина начался в ночь с 5 и на 6 июля и должен был завершиться вчера. Но не завершился.
В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» срыв сроков объяснили тем, что полосы для ремонта закрывались не все сразу, а поэтапно (хотя именно так и планировалось вести работы – прим. РИА «Новый День»); плюс, помешали сильные дожди.
Теперь возобновить движение обещают 22 июля.
Ранее сообщалось о срыве подготовки к строительству линии метротрамвая на улице Овчинникова: автомобильное движение там обещали возобновить 1 июля, но потом перенесли на 1 сентября, объяснив затянувшимися работами по подготовке строительной площадки.
Челябинск, Павел Зварзин
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