У национализированных предприятий ГК «Ариант» возникли серьезные проблемы с оборудованием и запчастями

У крупнейшего производителя вина «Кубань-Вино» и других компаний ГК «Ариант», конфискованных у семьи челябинских олигархов Аристовых – Кретовых, возникли серьезные проблемы с обеспечением импортным оборудованием и запчастями.

Как уже сообщал «Новый День», решение об изъятии в пользу государства предприятий, доставшихся семейству Аристовых-Кретовых в результате раздела Урало-Сибирской металлургической компании, было принято в ходе рассмотрения иска о взыскании с бывшего партнера Александра Аристова – Юрия Антипова, супруги и сына последнего, а также подконтрольной им компании «Эталон» суммы необоснованного обогащения в 105 миллиардов рублей.

После уточнения претензий сумма ко взысканию в пользу государства увеличилась с 25,8 миллиарда до 105 миллиардов рублей, а в число соответчиков включили ООО «Группа компаний Ариант», Александра Аристова, его супругу Людмилу, а также их дочь и зятя Елену и Александра Кретовых.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области иск о взыскании 105 миллиардов рублей удовлетворил. Этим же решением он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон». Все эти предприятия, заявила Генпрокуратура, были приобретены за счет средств, полученных в результате незаконного обогащения.

Активы ГК «Ариант» были переданы в управление структуре Россельхозбанка, находящегося под западными санкциями. И теперь поставщики оборудования и запчастей отказываются выполнять обязательства, взятые в рамках заключенных на 2024 год контрактов.

«Сейчас поставщики-нерезиденты отказываются от исполнения контрактов для винодельни, поскольку отгрузка в адрес государственного предприятия находится под усиленным надзором», – цитирует «Газета.Ru» источник, близкий к «Арианту», отмечая, что выполнение других инвестиционных проектов «Кубань-Вино» оказалось под угрозой из-за нехватки средств, так как счета предприятий ГК «Ариант» были арестованы в конце марта, что привело к остановке заемного финансирования, необходимого для расчетов с поставщиками.

В начале июня суд снял арест с активов «Арианта», но ограничения на привлечение кредитных средств пока сохраняются.

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Решить вышеназванные проблемы пока затруднительно: львиная доля оборудования в российском виноделии – импортная. Основными поставщиками до 2022 года были Франция и Италия. Именно там закупались тракторы, различные агрегаты, линии приемки, пресса, емкостной парк, бочки, линии розлива и фильтрационное оборудование.

Санкции не отразились только емкостном парке – необходимую приемлемого качества выпускают и в России. А вот аналогов другого необходимого виноделам оборудования, по словам начальника лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергея Цухло, в стране нет.

«Национализированная агрофирма «Южная», которая поставляет сырье для «Кубань-Вино», заранее заказывала запчасти к импортным комбайнам для сбора винограда. В мае 2024 года она получила уведомления от поставщиков о готовности запчастей к отгрузке. Но наличие обеспечительных мер не позволило ей совершить платеж и осуществить поставку», – цитирует «Газета.Ru» близкий к «Арианту» источник.

Уборка урожая должна начаться уже на следующей неделе, так как погода вызвала более быстрое созревание винограда, но техника из-за отсутствия запчастей к началу уборочной пока готова не полностью. «Каждый день промедления уборки либо невыполнение повышенного дневного плана влечет валовые потери, которые могут исчисляться тысячами тонн по итогам сезона уборки и потерей качества сырья, а как следствие – вина как готового продукта», – отмечают эксперты.

Ситуация осложняется тем, что у компаний ГК «Ариант» нет прямого диалога с нынешней управляющей компанией и, как следствие, отсутствует комплексное стратегическое планирование. В итоге компании не могут своевременно принимать стратегические решения и реагировать на проблемы рынка, что негативно влияет на развитие.

«Уже сейчас из-за этого идет срыв производственной программы и невыполнение обязательств перед партнерами. Есть большие риски оставить торговые сети в высокий сезон без продукта», – говорят в ГК «Ариант».

Напомним, на прошлой неделе челябинский «Центр пищевой индустрии – Ариант» (ЦПИ) уведомил сеть «Красное & Белое» о намерении приостановить производство в связи с отсутствием необходимого объема финансирования производственной деятельности из-за длительного периода обеспечительных мер, наложенных судом, что препятствовало получению новых кредитных средств.

К середине июля производство было сокращено 60% – 70% от годового плана. «Предотвратить полную остановку могло бы только быстрое и емкое финансирование, однако новая управляющая компания до сих пор не приняла такое решение», – сообщает РБК.

В Россельхозбанке в ответ заявили:

«Центр пищевой индустрии «Ариант» находится под управлением «РСХБ-Финанс» с 22 мая 2024 года. Комплекс управленческих мер, реализованных в сжатые сроки, позволил уже в июне 2024 года нарастить производство на 28% и выручку предприятия на 65% по сравнению с маем 2024 года. Плановая траектория развития предполагает в июле дальнейший рост производства (на 38%) и выручки (на 85%) по сравнению с показателями июня текущего года.

На данный момент определены источники финансирования оборотного капитала ООО «ЦПИ-Ариант» в объеме достаточном для реализации производственного плана предприятия.

Начиная с третьего квартала, ожидается выход на систематическое достижение целевых показателей производства и выручки предприятия, предусмотренных утвержденным годовым планом».

Москва, Игорь Юров

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