Не помогло: высокопоставленный южноуральский чиновник прятал нетрудовые доходы у родителей

В Челябинске с осужденного чиновника взыскали средства, полученные за проданное имущество его родителей.

Как уже сообщал «Новый День», Центральный районный суд Челябинска в сентябре 2023 года признал бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавенцева виновным в получении взятки на сумму более 1 млн рублей и приговорил к 12 годам колонии строгого режима и запрету занимать госдолжности на 9 лет. Прокуратура Челябинской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении осужденным сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений об имущественном положении супруги и несовершеннолетних детей.

Выяснилось, что чиновник, скрывая незаконные доходы, оформлял имущество на родственников.

Так, в бытность Белавенцева госслужащим, его родители-пенсионеры обзавелись дорогим имуществом: автомобилем Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 2,2 млн рублей, земельным участком в поселке Кеменкуль площадью более 1 тыс кв.м кадастровой стоимостью свыше 1,3 млн рублей, на котором был возведен жилой дом стоимостью 7,4 млн рублей.

После возбуждения в отношении чиновника уголовного дела это имущество тут же было продано.

«Несоразмерность расходов четы пенсионеров их доходам свидетельствует, что заинтересованным лицом в приобретении указанного имущества является именно осужденный, – заявили в прокуратуре. –

Прокурор области обратился в суд с иском об обращении в доход государства эквивалента стоимости вышеуказанного реализованного имущества бывшего государственного служащего».

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда исковое заявление удовлетворила, постановив обратить в доход государства деньги, эквивалентные стоимости приобретенного имущества на общую сумму около 11 млн рублей. Эти средства будут взысканы с самого Белавенцева.

Челябинск, Павел Зварзин

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