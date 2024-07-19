Ни света, ни воздуха: пассажиры пожаловались на нечеловеческие условия в «южном» поезде

Уральская транспортная прокуратура проверяет качество оказания услуг в пассажирском поезде №478 «Адлер – Челябинск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пассажиры состава пожаловались, что в вагонах стоит невыносимая жара и духота. В нескольких вагонах не работают кондиционеры, и температура воздуха там достигает +40 градусов. Проводники утверждают, что аналогичная ситуация была и по дороге в Адлер, перед отправкой в Челябинск систему охлаждения должны были починить, но в обратный рейс состав таки и отправился с неисправностями.

А в одном из вагонов сломался генератор, и там вообще нет электричества.

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«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям перевозчика, соблюдению прав пассажиров», – сообщили в ведомстве.

Поезд №478 Адлер – Челябинск находится в пути почти трое суток, точнее – 2 дня 17 часов 49 минут.

Напомним, что в начале июля на неработающие кондиционеры и туалеты жаловались пассажиры поездов, следующих в Крым и обратно.

Челябинск, Павел Зварзин

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