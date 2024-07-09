Пассажиры крымских поездов жалуются на жару и неработающие туалеты

Пассажиры поездов, следующих в Крым и обратно, жалуются на неработающие тулаеты и отсутствие кондиционеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о дискомфорте в дороге заявили пассажиры составов Москва – Евпатория, Симферополь – Москва и Адлер – Симферополь: температура воздуха в вагонах без кондиционеров достигала +36 градусов, туалеты не работали, периодически отключался свет.

В одном из вагонов поезда Евпатория – Москва еще в Ростовской области сломался генератор. Из-за этого прекратилась подача воды. Туалеты пришлось закрыть.

По словам перевозчика, починить генератор на всем протяжении пути до Москвы не удалось, но пассажирам выдавали воду и, по возможности, пересаживали в другие вагоны.

Тем, кому пересесть не повезло, пришлось провести в таких условиях около 20 часов.

Отметим, что многие из тех, кто жаловался на дискомфорт, утверждали, что ехали в старых вагонах постсоветского образца, в которых априори нет ни кондиционеров, ни биотуалетов. Подобные жалобы были и в прошлом сезоне. Тогда перевозчик заявил, что летом приходится формировать дополнительные составы и для этого арендовать простаивающие вагоны, а это, как правило, старый подвижной состав. НО отметил, что в таких вагонах билеты дешевле.

Сейчас же компания заявила о прекращении продажи билетов на поезда с неисправностями до 20 июля. Пострадавшим пассажирам обещают компенсацию.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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