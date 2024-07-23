Адвокаты экс-владельца «Макфы» заявили о незаконности действий Росимущества

Адвокаты экс-губернатора Челябинской области и бывшего владельца холдинга «Макфйа» Михаила Юревича заявляют о незаконности действий Росимущества – соответствующий иск уже подан в суд.

Как сообщал «Новый День», весной 2024 года суды в Челябинске рассмотрели несколько исков Генеральной прокуратуры, в ходе которых было принято решение о передаче в собственность государства предприятий, принадлежавших ранее предпринимателям Юрию Антипову (в том числе ЧЭМК), Александру Аристову (группа «Ариант», в том числе один из лидеров винной отрасли в России – компания «Кубань-Вино»), а также бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его партнерам (группа «Макфа»).

В начале июля стало известно, что «Макфу» контролирует «РСХБ-ФИНАНС». Адвокаты Юревича, ссылаясь на данные Единого госреестра юридических лиц, отмечают, что Росимущество передало все управленческие полномочия ООО «РСХБ-ФИНАНС» еще в середине мая. Это, по мнению юристов незаконно, так как суд запретил общему собранию акционеров, совету директоров, генеральному директору (иному единоличному исполнительному органу), иным органам управления принимать решения по смене держателей акций данных акционерных обществ, а также собираться и голосовать по вопросам принятия решений.

Адвокаты просят суд признать действия Росимущества незаконными.

Ранее на проблемы пожаловались компании, входящие в ГК «Ариант», тоже перешедшие под управление ООО «РСХБ-ФИНАНС».

Челябинск, Павел Зварзин

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