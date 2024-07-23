Мэру Челябинска в очередной раз прочат отставку

Мэру Челябинска Наталье Котовой в очередной раз прочат отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня telegram-канал Незыгарь, отметив высокий уровень негатива в обществе, вызываемого главой городской администрации, высказал предположение, что Котову до сих пор не отправили в отставку именно потому, что она долгое время брала фактически весь негатив на себя, что весьма удобно для губернатора Текслера, желающего переизбраться на второй срок.

Отмечается, что главные проблемы Челябинска связаны с экологией, свалками и проблемами в сфере ЖКХ.

Скандалов с участием городских властей, действительно, многовато. Только в течение последнего года неоднократно поднимался вопрос о нарушениях при расселении граждан из аварийного жилья. Потом последовал арест депутат городской Думы Виталия Паутова, обвиняемого в передаче взятки чиновникам мэрии. Затем суд начал рассматривать уголовное дело бывшего советника мэра Челябинска Петра Конарева.

Прошлым летом разразился громкий скандал после пересмотра правил застройки Челябинска, горожане начали собирать подписи под петицией за отставку мэра. Но никаких изменений не последовало.

Минувшей зимой, когда была полностью провалена очистка города от снега, была создана еще одна петиция, призывающая к отставке мэра, под которой оставили свои подписи почти 21 тыс человек. В мэрии, наконец, отреагировали, заявив: никакие подписи к отставке не приведут.

«Эффективность управления городом невысока, даже потенциальные угрозы игнорируются, – пишет Незыгарь. – Например, городские чиновники проигнорировали предупреждение специалистов снизить уровень нагрузки на плотину Шершневского водохранилища. Нагрузка на плотину растет, а предел ее прочности остается неизвестным. При этом население, попадающее в зону затопления в случае аварии на плотине, превышает 56 тыс человек. Комментарии мэрии на сей счет известны, однако требуется более внимательное отношение к имеющимся рискам.

За последние годы некоторые изменения заметны только в отдельных районах, в целом же возникает ощущение остановившегося развития городской среды. Горожане говорят в большей степени только об отсутствии изменений, в том числе – в худшую сторону.

Загрязнение воздуха в городе продолжает оставаться на высоком уровне и улучшения не наблюдается. Еще одной из проблем, которая систематически не решается, является отсутствие организованной работы по ввозу мусора. Горожане регулярно жалуются как на фактическое отсутствие работ по очистке территорий, так и на постоянно захламленные помойки. По многим объектам жильцы безрезультатно пишут жалобы в течение нескольких лет.

Включение Котовой в сенаторскую тройку перед выборами главы региона и вероятный переход в статус представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации может оказаться удобным решением для заранее запланированной смены Котовой. Основной проблемой, не позволяющей ей остаться на этом посту, называется при этом не высокий уровень негатива со стороны горожан, а прежняя близость мэра к видным политикам и предпринимателям города, некоторые из которых теперь имеют серьезные проблемы с законом».

Персоналии, которые называются в качестве вероятных кандидатов в мэрские преемники, пока представляются не очень серьезными: периодически всплывают имена вице-мэра Надежды Рыльской, вице-губернаторов Андрея Фалейчика и Станислава Мошарова, главы Ленинского района Челябинска Александра Орла. «Возможны и неожиданные решения: отставка ожидается после сентября этого года, когда губернатор Текслер переизберется на новый срок», – резюмирует Незыгарь.

Челябинск, Павел Зварзин

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