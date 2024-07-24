Адвокаты депутата, обвиненного в получении самой крупной в истории России взятки, оспаривают решение о лишении его мандата

Адвокаты экс-депутата Госдумы от Челябинской области Вадима Белоусова отменить решение о лишении его мандата.

Как уже сообщал «Новый День», Белоусов в 1991 занял должность заместителя генерального директора ОАО «Первый хлебокомбинат». С 1997 входил в состав совета директоров ОАО «Макфа», в 2004 возглавил ООО «УК «Макфа» и к 2010 году ему принадлежало более 9% акций «Макфы».

В октябре 2010-го с помощью губернатора Челябинской области Михаила Юревича стал депутатом регионального Заксобрания, а в декабре 2011 года прошел в Госдуму по спискам партии «Единая Россия». В 2016 году продлил свой мандат, но уже в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Справедливая Россия». В действующий состав федерального парламента вошел как представитель интересов Кировской области и Удмуртии.

Между тем, в июне 2017 года следователи Главного следственного управления СКР по Челябинской области предъявили обвинения ранее задержанным директору московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Речь шла об «откате» в размере 3,4 миллиарда рублей от представителей сферы строительства и ремонта автомобильных дорог за получение госконтрактов.

В последствии обвинение переформулировали: Бутакову и Чуркина обвинили не в посредничестве, а в непосредственном получении денег. Белоусов тогда являлся фигурантом дела Юревича и, как полагали наблюдатели, нужен был следствию, чтобы получить показания на экс-губернатора.

Сам Белоусов заявлял, что его оговорили и к «делу о дорожных миллиардах» он отношения не имеет.

Тем не менее, генпрокуратура РФ в июне 2018 года направила в Госдуму запрос о лишении г-на Белоусова депутатской неприкосновенности, вопрос рассмотрели только через полгода. Но неприкосновенность сняли.

В сентябре 2020-го новое дело против Белоусова, в рамках которого вновь всплыла взятка в размере более 3 миллиардов рублей, передали в суд – в Москву. Депутат находился под пиской о невыезде. Прокуратура просила признать парламентария виновным и назначить ему 14 лет колонии плюс оштрафовать на 500 миллионов рублей.

Оглашение приговора началось 2 августа 2022 года. Суд признал Белоусова виновным взятки в размере 3,4 млрд рублей – это крупнейшая сумма в истории России. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а его тещу – к 5 годам условно. Обоих обязали выплатить штрафы по 500 миллионов рублей, а также сумму полученной взятки. Белоусова вдобавок лишили награды за заслуги перед Отечеством II степени.

Поскольку приговор оглашали два дня, 2 августа его под стражу не взяли, а 3 августа Белоусов на заседание суда не явился, заявив, что занят. Его телефон не отвечал. Адвокаты не смогли сообщить, где находится подзащитный.

Белоусова объявили в розыск. Через пару недель появилась информация, что его видели в Великобритании.

С тех пор прошло больше года, и только в конце октября 2023 года комиссия Госдумы по этике обнаружила, что Белоусов не исполняет депутатские обязанности и сочла это достаточными основания для прекращения полномочий депутата.

В начале октября депутат Василий Власов заявил, что поднимет вопрос мандата Белоусова в комиссии по этике. И вот комиссия Госдумы по этике, обсудив ситуацию, пришла к выводу, что Белоусова надо лишить мандата на основании закона о статусе сенаторов и депутатов Госдумы, который предполагает досрочное лишение мандата в случае неисполнения депутатских обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Кстати, заодно решили лишить мандата и Власова – по той же причине, но это уже другая история.

Соответствующий вердикт Госдума вынесла 1 ноября. И именно это решение сейчас требуют отменить адвокаты Белоусова – соответствующий иск направлен в Верховный суд РФ.

Москва, Игорь Юров

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