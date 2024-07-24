В Челябинске опять не открыли переезд через трамвайные пути на площади Революции

В Челябинске снова перенесли дату открытия переезда через трамвайные пути на площади Революции.

Как уже сообщал «Новый День», трамваи по улице Цвиллинга на участке улице Карла Маркса – железнодорожный вокзал не ходят с 1 июня. Ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина начался в ночь с 5 и на 6 июля и должен был завершиться 17 июля. Но не завершился.

В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» срыв сроков объяснили тем, что полосы для ремонта закрывались не все сразу, а поэтапно (хотя именно так и планировалось вести работы – прим. РИА «Новый День»); плюс, помешали сильные дожди. Возобновить движение пообещали 22 июля. Но и сегодня не возобновили. Новая дата – 29 июля. И это в лучшем случае.

В качестве причины вновь называются дожди.

«Когда это дождь стал мешать укладке асфальта?» – интересуются горожане. И предлагают: «Вы используйте тот самый асфальт, который по осени в дождь кладут или по зиме в снег по «особой технологии». А некоторые настойчиво просят уточнить, 29 июля какого года откроют движение.

Челябинск, Софья Артемьева

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