Службы жизнеобеспечения Челябинска перевели на усиленный режим работы

Службы жизнеобеспечения Челябинска в связи с прогнозируемыми длительными осадками перевели на усиленный режим работы.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, всем подрядчикам и подведомственным учреждениям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, коммунальным службам поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры для устранения внештатных ситуаций на территориях возможного подтопления.
Горожан просят воздержаться от передвижения на автомобиле по местам подтопления и не парковать машины под кронами деревьев.
О возникающих местах подтоплений нужно сообщайте диспетчеру службы «ЭВИС» по телефону 727-46-26.
Напомним, синоптики предупредили об обильных осадках и вызванных этим подъемах воды 25 и 26 июля.
Челябинск, Софья Артемьева
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