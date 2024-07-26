«Текслер, приходи!» Жители тонущего челябинского поселка пригласили губернатора на встречу с избирателями

Жители поселке Первый плановый, расположенного в Ленинском районе Челябинска, пригласили кандидата в губернаторы Челябинской области и одновременно действующего главу региона Алексея Текслера на встречу с избирателями. Соответствующие документы поступили сегодня в приемную губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок расположен внутри квартала, ограниченного улицами Гагарина, Агалакова, Лизы Чайкиной, Новороссийской. Рядом – буквально через дорогу – озеро Смолино. В прошлом году городские власти затеяли благоустройство набережной от ДК ЧТПЗ до ЖК «Смолинский», то есть как раз на том участке улицы Новороссийской, что идет мимо поселка. И у местных жителей начались нешуточные проблемы – их начало топить.

Жители поселка обращались во все инстанции, но понимания не нашли:

«Я нанимала юриста, и он «долбал» письмами всех: и Текслера, и прокуратуру, и все администрации – от районной до областной, – рассказывает в соцсетях одна из жительниц поселка. – Были в приемной президента, в «Единой России». В МУП ПОВВ даже совещание собирали, и вот прошел год, а проблема усугубилась, воды в два раза больше! Что они сделали за год? Только и кричат про национальные проекты, а мы вроде как не люди, нас у них в проекте нет!»

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На этой неделе, с началом «сезона дождей», проблема начала приобретать масштаб катастрофы.

«Живу в этом поселке 45 лет, и НИКОГДА такого не было: из 10 соток участка затоплено 8, и вода все время прибавляется. Это бедствие какое-то. И всему виной неправильно рассчитанные проекты строительства высоток вдоль берега озера и набережной! Неужели нужна такая набережная? Набережная, из-за которой люди не могут попасть домой и передвигаются только в болотный сапогах по своему жилищу?!» – недоумевают обитатели Первого Планового.

«Я месяц уже живу по друзьям с двумя детьми. Улица Толстого…»

«Улицу Олега Кошевого так же затопило».

«Улица Гончаренко: уже в доме вода, такое последний раз было 30 лет назад. Дожди каждый год аномальные у нас в регионе, а вода стала появляться только после строительства новой набережной».

«Люди в дома не могут попасть, плавает все абсолютно, затоплено более 200 домов. Вы считаете это не критической ситуацией? – обращаются горожане к властям. – А что для вас критично? Когда дома по крышу утонут? Так подождите чуть-чуть: к завтрашнему дню уплывут».

«Руководитель города при конкретном затоплении домов более, чем на 1 метр (а если посчитать с погребами, это более 2 метров) говорит, что это не критично!»

«Понятно, что дожди, но никогда такого не было! И самое главное, что люди ходят во все инстанции, и никто не хочет даже вникать в проблему. Уже 2 года мучается народ».

«По моему мнению, засыпка набережной озера Смолино перекрыла стоки подземных вод и речек в озеро. Бездумная деятельность чиновников и строителей нарушила природный баланс и сток воды. Поэтому тонет весь район. Ну, и старые коммуникации канализации тоже, наверное, причастны».

«По плановому поселку протекает 5 рек, и нужно проверять проекты, где их русла передавлены строителями. На берегу ведутся активно строительные работы и активно отсыпается грунтами набережная. Из-за этой набережной весь поселок тонет в воде и не только в дождевой! Все канализационные водоводы не выдерживают нагрузки – топит еще и канализация».

«Зона затопления и подтопления, нельзя строить выше 3, но деньги решают ВСЁ!»

«В этих новостроях в подвале уже стоит вода и плесень поднялась до второго этажа, люди пошли в суды…»

«У нас в доме вода выше колена стоит, уничтожено все: и техника, и мебель. Мы куда только не обращались – везде нас просто послали и сказали, что это наши проблемы. В дом сейчас даже зайти нет возможности, не то что там жить…»

Устав ждать помощи от городских властей, обитатели Первого планового решили напрямую обратиться к губернатору, тем более, что он баллотируется на второй срок и, по идее, должен быть заинтересован в избирателях.

Приглашение передали сегодня в Управление по работе с обращениями граждан правительства Челябинской области, предложив Алексею Текслеру встретиться с жителями поселка в понедельник, 29 июля.

На встречу также приглашены представители прокуратуры и МВД.

Челябинск, Софья Артемьева

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