Сброс воды из Шершневского водохранилища увеличивают до 70 кубометров в секунду.

В министерстве экологии Челябинской области заявляют, что данная процедура позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений.

И заверяют: при текущем объеме притока воды с рельефа сброс воды из Шершневского водохранилища будет снижаться до нормальных отметок. Специалисты призывают жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов. В частности, возможны кратковременные непродолжительные переливы реки Миасс по руслу течения.

Как уже сообщал «Новый День», когда сброс был увеличен до 60 кубометров в секунду, в Челябинске затопило городской пляж на Шершнях, набережную в районе улицы Кирова, территорию у ЖК Манхеттен, а также дорогу на Университетской набережной под мостом на улице Северо-Крымской.

Между тем, в минэкологии со ссылкой на Роспотребнадзора добавляют, что результаты проб, взятых в Аргазях, Шершнях и Миассе после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, соответствуют нормам.

«Пробы воды были взяты на участках впадения реки Киалим в реку Миасс, реки Миасс – в Аргазинское водохранилище и на выходе из него, Шершневском водохранилище, на водозаборах реки Миасс в районе Малой Сосновки. Исследования проводились по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, – уточнили в ведомстве. – Результаты соответствуют предельно-допустимым концентрациям веществ для поверхностных водоемов».

Челябинск, Софья Артемьева

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