Текслер не пришел: тонущие жители Челябинска не дождались губернатора и решили обратиться к президенту

Жители подтопленных территорий Ленинского района Челябинска так и не дождались встречи с главами региона и города. И если мэр Наталья Котова провела в районе все выходные, инспектируя, как откачивают воду (правда, общалась она не с жителями, а с коммунальщиками), то губернатор измученным людям внимания не уделил.

Как уже сообщал «Новый День», жители поселке Первый плановый, расположенного в Ленинском районе Челябинска, пригласили кандидата в губернаторы Челябинской области и одновременно действующего главу региона Алексея Текслера на встречу с избирателями. Соответствующие документы были доставлены в пятницу, 26 июля, в приемную губернатора.

Их дома, расположенные внутри квартала, ограниченного улицами Гагарина, Агалакова, Лизы Чайкиной, Новороссийской топит второй год – с тех пор как начали сооружать набережную находящегося рядом озера Смолино. Жители поселка обращались во все инстанции, но понимания не нашли. Сильные ливни ситуацию усугубили.

Устав ждать помощи от городских властей, обитатели Первого планового решили напрямую обратиться к губернатору, тем более, что он баллотируется на второй срок и, по идее, должен быть заинтересован в избирателях.

Сегодня вечером поговорить с главой региона пришли около 200 человек – не только обитатели Первого планового, но и жители улиц Энергетиков, Трубников и других затопленных территорий района. Но Алексей Текслер не пришел. И даже не прислал на встречу никого из своих заместителей.

Исполнительную власть представлял глава Ленинского района Александр Орел. Он признал: ситуация сложная; взял подготовленные горожанами к встрече документы, сказал, что ему необходимо с ними ознакомиться, и удалился. Горожане остались в недоумении: они неоднократной обращались в администрацию района и детально рассказывали о своей проблеме, а глава как бы не в курсе.

Представитель прокуратуры заверила собравшихся, что ведомство возьмет ситуацию на контроль. Это вновь вызвало недоумение: в прокуратуру тоже писали неоднократно, но за год никаких действий со стороны надзорного ведомства не последовало.

Фото Валентины Волковой

Участники встречи приняли резолюцию, которую намерены отправить президенту России Владимиру Путину, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, исполняющему обязанности прокурора Челябинской области Евгению Федорову и, конечно, губернатору Алексею Текслеру.

«Люди теряют имущество, вынуждены тратить огромные силы и средства для спасения своих домов, жить по знакомым, родственникам и друзьям, потому что дома затоплены, – говорится в обращении. – Осадки в нашем случае – это не первопричина такого массового потопа. Поселок топит второй год, и эти ливни просто вскрыли серьезность проблемы!

Владимир Владимирович, местным властям нет никакого дела до нашей беды! У жителей поселка за два года горы бумаг-отписок из всевозможных ведомств города и области.

Мы составили карту подтопления, где только на сегодняшний день 262 дома и участка затоплены, в подтверждении этого по каждому адресу есть фото и видео! И это еще не все, т.к. в поселке живут люди, которые не имеют возможности передать нам данные в силу возраста.

Администрация района и города во всех СМИ рапортует, что ситуация не критическая и она под контролем. Под каким контролем, когда вода несмотря на круглосуточные откачки только прибывает? Выгребные ямы переполнены, поселок – один сплошной канализационный сток! Домашняя птица гибнет от интоксикации! А насосы, которые качают воду с нашего поселка, перестают работать при отключении электроэнергии, которая пропадает постоянно.

Алексей Леонидович, что вы контролируете? Мы везде видим только обещания и красивые фотографии, а что на самом деле? В домах по колено воды и жить в таких условиях невозможно!

Да, в регионе аномальные ливни, но мы не видели никаких действий, которые бы предотвращали такие катастрофические последствия!

Алексей Леонидович, у Вас на каждом шагу бесконечные фестивали и праздники. А что остается людям, которые потеряли все имущество, дома, которые просто смывает бездумными застройками города? Приехать к Вам на очередной концерт?»

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Главу СК РФ Александра Бастрыкина участники встречи просят обратить внимание на ситуацию:

«В 2017 году по заявлениям многих жителей поселка Первый Плановый прокуратура Ленинского района города Челябинска подавала иск к администрации Челябинска о возложении на нее обязанности по организации системы водоотведения дождевых вод на многих улицах поселка Первый Плановый. Иск удовлетворен в полном объеме.

Администрация отчиталась, что работы проведены и установлены водоотводные трубопроводы и дренажные колодцы, обустроенная система полностью обеспечивает потребность населения.

Просим Вас, Уважаемый Александр Иванович Бастрыкин, проверить фактическое исполнение на местности судебного решения советского районного суда по делу n 2-5088/2017. В частности, проверить прокладку трубопроводов с участием представителей жителей поселка Первый Плановый. Очень просим разобраться вас с массовым затоплением домов и участков нашего поселка и полным отсутствием систем водоотвода с автомобильных дорог на нашей территории.

Мы также считаем, что строительство набережной на берегу озера Смолино сильно повлияло на ситуацию с нашим затоплением».

Прокуратуру челябинцы просят выйти с иском в суд в интересах неограниченного числа лиц о возложении обязанности на мэрию в разумные сроки решить вопрос с организацией систем отвода дождевых и сточных вод со всех автодорог общего пользования на всей территории поселка Первый Плановый, а также разобраться в истинных причинах затопления поселка.

Фото Валентины Волковой

Кроме того, участники встречи потребовали:

– Организовать откачку грунтовых вод, подтопляющих посёлок, напрямую в озеро Смолино.

– Провести ревизию и модернизацию насосной станции.

– Ввести режим ЧС в связи с массовым подтоплением поселка Первый Плановый. Оказать жителям материальную помощь в соответствии с поврежденным имуществом.

– Провести дополнительную экспертизу проекта строительства набережной на берегу озера Смолино и внести необходимые изменения, которые будут способствовать беспрепятственному водоотведению с территории поселка.

– Провести гидрологическую экспертизу на территории поселка Первый Плановый.

– Запланировать в бюджете средства на строительство по новому проекту системы водоотведения и ливневой канализации для посёлка Первый Плановый на 2025 год, с последующей реализацией этого проекта уже также в 2025 году.

«Еще, требуем, наконец, внести окончательные изменения в Правила земельной застройки и землепользования и Генеральный план Челябинска, устанавливающие на территории всего поселка Первый Плановый статус земель для индивидуального жилищного строительства, т.к. за утверждение этого статуса собрано более 2 тысяч подписей жителей поселка. Прошел год с момента подачи заявления в Архитектуру города Челябинска, на который был получен положительный ответ, но нас «кормят» обещаниями до сих пор.

Алексей Леонидович, сколько чиновникам нужно времени, чтобы подготовить документацию по ПЗЗ? Неделя-две? Просто вернуть обратно статус ИЖС всему поселку. Когда вносились изменения о снятии ИЖС – это произошло моментально, а сейчас год не могут исправить!

Алексей Леонидович, неужели Вы не можете дать команду на исправление? Мы даем Вам одни месяц, чтобы статус земель поселка был исправлен на ИЖС и посмотрим – влияет ли губернатор на течение дел в регионе или нет, ведь все положительные ответы получены. А если такая задача была поставлена, то почему Вас можно игнорировать, раз за год вопрос не решен? Вы глава области или нет?

Алексей Леонидович, Вы не можете сделать в городе элементарную ливневую систему, чтобы она не захлебывалась от дождей, но тут же говорите о метротраме, ветка которого пройдет через наш Первый Плановый поселок. Там, где сейчас даже не ходят трамваи, потому что рельсы утонули и тонут постоянно! Когда прекратятся все эти бездумные проекты и бесконечные фестивали?

В области 141 плотина, которая никому не принадлежит, они не обслужены, об этом уже кричат все жители. Ведь Вы в 2022 году приняли решение не создавать Областное предприятие по содержанию муниципальных и бесхозны ГТС! И сейчас мы увидели последствия ваших решений».

Челябинск, Софья Артемьева

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