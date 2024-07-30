На Южный Урал вновь обрушатся ливни. Жителей предупредили о грядущих наводнениях

В Челябинской области снова объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, днем 31 июля в отдельных районах региона ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

«На реках области сохраняется сложная гидрологическая ситуация», – предупредили синоптики.

ближайшие трое суток (31 июля, 1 и 2 августа) на реках области ожидается в местах выпадения дождей интенсивные подъемы уровней воды, местами достижение отметок, при которых возникают неблагоприятные и опасные явления, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, зоны затопления пойменных участков.

Напомним, в настоящее время власти региона все еще пытаются справиться с последствиями аномальных осадков, обрушившихся на Южный Урал на минувшей неделе.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на контроле экстренных служб остается 230 подтопленных частных жилых домов, 396 приусадебных участков. В пунктах временного размещения остаются 84 человека, из них 12 детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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