С началом проверки СКР мэрия Челябинска объявила аукцион на проект объектов водоотведения

Челябинские чиновники заявили о планах по проектированию насосной станции и обводного коллектора вблизи озера Смолино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, МБУ «ЭВИС» объявлен аукцион на определение подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства этих объектов.

«Новая насосная станция должна быть спроектирована с учетом отвода ливневых вод объемом 760 тысяч кубических метров в год, – уточнили представители городских властей. – Протяженность напорного коллектора составит 3 километра, а диаметр 2200 миллиметров, самотечного – 200 метров того же диаметра».

Проект должен учитывать существующие сети по улицам Новороссийской, Грозненской, Трубников, Энергетиков, Южному бульвару, переулку Кондукторскому и быть подготовлен в течение 1 года с момента подписания контракта.

По результатам проектирования будут определены сроки непосредственного строительства.

Напомним, ранее жители Ленинского района Челябинска, оказавшиеся затопленными во время аномальных дождей, потребовали вмешательства федерального центра и СКР в ситуацию с регулярными подтоплениями их территорий.

Произошло это по инициативе жителей поселка Первый плановый. Их дома, расположенные внутри квартала, ограниченного улицами Гагарина, Агалакова, Лизы Чайкиной, Новороссийской топит второй год – с тех пор как начали сооружать набережную находящегося рядом озера Смолино. Жители поселка обращались во все инстанции, но понимания не нашли. Сильные ливни ситуацию усугубили.

По словам челябинцев, они составили карту подтопления, где только на начало недели 262 дома и участка затоплены. Но их может быть и больше, так как некоторые горожане не имеют возможности передать нам данные в силу возраста.

«Администрация района и города во всех СМИ рапортует, что ситуация не критическая и она под контролем. Под каким контролем, когда вода несмотря на круглосуточные откачки только прибывает? Выгребные ямы переполнены, поселок – один сплошной канализационный сток! Домашняя птица гибнет от интоксикации! А насосы, которые качают воду с нашего поселка, перестают работать при отключении электроэнергии, которая пропадает постоянно», – рассказали челябинцы.

После публикации обращения СКР начал проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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