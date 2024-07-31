Ливни, грозы и град остаются на Южном Урале

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦНМС, ночью и днем 1 августа в отдельных районах региона ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Кроме того, 1 и 2 августа на реках области ожидается в местах выпадения дождей интенсивные подъемы уровней воды, местами достижение отметок, при которых возникают неблагоприятные и опасные явления, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, зоны затопления пойменных участков.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют в ГУ МЧС по Челябинской области.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При перепадах напряжения рекомендуется немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия хозяев при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае происшествий рекомендуется звонить по телефонам «101» или «112».

Челябинск, Виктор Елисеев

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