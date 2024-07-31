Вечером в пятницу движение в центре Челябинска закроют из-за бегунов

В центре Челябинска на несколько часов закроют движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в предстоящую пятницу, 2 августа, в Челябинске пройдет благотворительный забег «Достигая цели». В связи с этим по маршруту состязания будут введены временные ограничения.

«С 19:00 до 21:30 будет закрыт проезд по улице Цвиллинга (участок от ул. Орджоникидзе до ул. Лазаретной), улицам Евтеева и Перовской. Также на это время будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга», – уточнили представители РЖД.

Кроме того, с 6:30 до окончания мероприятия нельзя будет парковаться в местах временных ограничений.

Челябинцам рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения в этот день.

Челябинск, Виктор Елисеев

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