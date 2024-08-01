В Челябинске четыре трамвая и автобус изменят маршруты из-за десантников и железнодорожников

В пятницу, 2 августа, в связи с празднованием Дня ВДВ и Дня железнодорожника трамваи 3, 5, 7, 16 и автобус 18 изменят маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в ЧелябГЭТ,
- с 11:00 до 11:20 транспорт не сможет проехать по Цвиллинга от Коммуны до проспекта Ленина;
- с 18:30 до 21:30 будет закрыто движение по Цвиллинга от Орджоникидзе до Лазаретной.
Автобус №18 утром будет объезжать закрытый участок по улицам Карла Маркса и Свободы.
Трамваи утром и вечером будут ходить по следующим маршрутам:
- №3 Депо № 2 – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;
- №5 ЧЭМК – Горького – Карла Маркса – Труда – Горького – ЧЭМК;
- №7 ЧГРЭС – Российская – Труда – Карла Маркса – Труда –ЧГРЭС;
- №16 Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС.
Челябинск, Софья Артемьева
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