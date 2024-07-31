Суд отказался признать получателя самой крупной в России взятки пропавшим без вести

Центральный районный суд Челябинска отказался признавать без вести пропавшим бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении крупнейшей в истории России взятки. Соответствующая информация появилась в базе данных суда.

Как уже сообщал «Новый День», в августе 2022 года суд признал Белоусова виновным в получении взятки в размере 3,4 млрд рублей. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а его тещу, Маргариту Бутакову, обвиненную в посредничестве, – к 5 годам условно. Обоих обязали выплатить штрафы по 500 миллионов рублей, а также сумму полученной взятки. Белоусова вдобавок лишили награды за заслуги перед Отечеством II степени.

Поскольку приговор оглашали два дня, то в первый день Белоусова под стражу не взяли, а на следующий день на заседание суда он не явился, заявив, что занят. Его телефон не отвечал. Адвокаты не смогли сообщить, где находится подзащитный.

Белоусова объявили в розыск. Через пару недель появилась информация, что его видели в Великобритании. Больше в России он не объявлялся.

В конце октября 2023 года комиссия Госдумы по этике обнаружила, что Белоусов не исполняет депутатские обязанности и сочла это достаточными основания для прекращения полномочий депутата. Соответствующий вердикт Госдума вынесла 1 ноября.

На прошлой неделе адвокаты исчезнувшего экс-депутата направили в Верховный суд России иск об отмене решения о лишении его мандата.

Между тем, его теща Маргарита Бутакова тоже обратилась в суд с просьбой признать зятя пропавшим без вести, заявив, что Белоусов до сих пор зарегистрирован в ее квартире и ей приходится платить квартплату за двоих. Продать эту квартиру она тоже не может.

Однако суд счел ее доводы недостаточными и в удовлетворении иска отказал.

Если бы решение было положительным, Госдуме пришлось бы вернуть Белоусову мандат, так как лишить статуса депутата можно только за пропуски заседаний по неуважительным причинам.

Челябинск, Павел Зварзин

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