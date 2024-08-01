В России произошел сбой в работе YouTube – об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar и жалобы пользователей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы в работе видеохостинга начали фиксировать около 01:00 мск.

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», наибольшее число жалоб поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областей.

При этом сбои зафиксированы не только в России: претензии, к примеру, идут так же из Франции и Великобритании.

Невозможность смотреть видео отмечают пользователи приложения на iOS и Android, а также те, кто заходят на платформу через браузеры – как в гаджетах, так и в десктопах.

«В середине июля «Ростелеком» сообщил, что российские пользователи могут столкнуться со сбоями в работе YouTube на фоне проблем с оборудованием Google, – напоминают «Известия». – Отмечалось, что это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в видеохостинге у абонентов всех операторов в РФ».

Москва, Игорь Юров

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