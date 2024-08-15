Ростехнадзор может остановить добычу золота на Урале

Работа добывающих предприятий, входящих в группу «Южуралзолото», может быть приостановлена. Об этом сообщили в ЮГК со ссылкой на Ростехнадзор. Причина – экологические нарушения.

Как уже сообщал «Новый День», в июле прокуратура потребовала привлечь к ответственности ПАО «Южуралзолото группа компаний» за нанесение вреда окружающей среде на сумму более 3 млрд рублей. А в августе приняты к рассмотрению 3 судебных иска к ЮГК за различные нарушения.

В Ростехнадзоре уточнили, что решение о временном закрытии производств на срок до 90 дней будет принято, если во время проверок будут обнаружены угрозы для жизни и здоровья людей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube