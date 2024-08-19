Кандидаты в депутаты Челябинской городской Думы отметились еще одной дракой

Еще один праздник в Челябинске был отмечен дракой с участием кандидатов в депутаты городской Думы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз инцидент произошел в поселке Аэропорт, где отмечали День воздушного флота. Избирателей не поделили единороссы и представители «Справедливой России». По версии первых, конкурент вел себя вызывающе, оскорблял присутствующих и даже кидался с кулаками на оппонентов, поэтому пришлось применить силу, чтобы его утихомирить.
По словам вторых, представителя эсеров провоцировала «группа маргиналов», пытаясь вызвать его на конфликт и развязать драку. Поэтому справедливороссу пришлось применить силу, чтобы их успокоить.
Напомним, неделю назад на празднике двора в Калининском районе подрались еще два кандидата в депутаты.
Челябинск, Павел Зварзин
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