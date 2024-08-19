В Челябинске вспомнили об одном из самых влиятельных челябинцев в постсоветской России

Мэрия Челябинска выдвинула в качестве кандидата для присвоения звания почетного гражданина города Виктора Христенко.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска» рассматривался сегодня, 19 августа, комиссией по местному самоуправлению.

Мэрия внесла на рассмотрение одну кандидатуру – Виктора Христенко.

Это один из наиболее влиятельных южноуральцев в истории постсоветской России. Выше него по чиновничьей лестнице в последние 30 лет не поднимался ни один выходец из Челябинска.

Политическую карьеру он начал во время «перестройки»: в 1990 году стал председателем постоянной комиссии по концепции развития города Челябинского городского совета народных депутатов. На излете Советского Союза также возглавлял комитет по управлению имуществом, был заместителем председателя Челябинского горисполкома. В 1991 году перешел в областную администрацию, став заместителем главы по вопросам экономики, а в 1994-1996 годах – первым заместителем главы администрации Челябинской области. Руководил избирательным штабом тогдашнего главы региона Вадима Соловьева. Однако после победы на выборах оппонента Соловьева – Петра Сумина – покинул региональное правительство.

В марте 1997 года был назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Челябинской области. Но уже в июле стал заместителем федерального министра финансов.

В апреле – сентябре 1998 года – вице-премьер правительства, но в октябре того же года возвращается в минфин в кресло первого заместителя министра.

В мае 1999 года назначается одним из двух первых заместителей председателя правительства России Сергея Степашина. Вице-премьером российского кабинета министров он остался при председательстве Владимира Путина и сменившего его Михаила Касьянова. А после отставки последнего чуть больше недели исполняет обязанности премьера.

После этого в марте 2004 года назначается министром промышленности и энергетики Российской Федерации, сохраняя этот пост при премьерстве Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова и Владимира Путина.

В начале 2010 года покидает правительство России, но продолжает занимать достаточно высокие посты в структурах, связанных с интеграцией постсоветского пространства: с января 2010 года – член правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, в 2012-2016 годах – председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, с мая 2016 года – президент Делового совета Евразийского экономического союза.

Следует отметить, что кандидатура Виктора Христенко на звание почетного гражданина Челябинска выглядит вполне ожидаемо в преддверии предстоящих изменений в руководстве областного центра. И даже неудивительно, что других предложений не выдвинуто.

Особенно если вспомнить, что еще несколько лет назад даже при решении столь церемониального вопроса действующая администрация города спровоцировала нешуточный скандал, предложив сделать почетным гражданином известного бизнесмена и политика Виталия Рыльских.

Напомним, в сентябре 2022 года депутаты Челябинской городской думы утвердили решение о присуждении звания заведующему отделением пластической хирургии областной больницы Александру Пухову и депутату гордумы Виталию Рыльских.

С инициативой присуждения званий выступила, по традиции, мэрия Челябинска. Впрочем, не в первый раз. Впервые обоих претендентов внесли в список кандидатов в 2018 году. Правда, официально об этом не сообщалось. Зато администрация Челябинска предложила внести изменения в положение о присуждении почетного звания. Среди прочего предлагалось разрешить номинирование на звание почетного гражданина Челябинска лиц, имеющим судимость по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. В связи с этим и появились слухи о желании властей дать звание авторитетному депутату Виталию Рыльских, осужденному в молодости по тяжким статьям, в том числе, и за незаконное хранение оружия.

На фоне разгоревшегося тогда скандала власти решили отказаться от поправок, ограничившись лишь расширением числа избираемых горожан: ранее дума могла присвоить звание лишь двум персонам, но с 2018 года это ограничение снято. Что касается г-на Рыльских, то он заявил, что даже не претендовал на звание почетного гражданина. Пухова тогда в итоговом списке тоже не оказалось.

В 2022 году ситуация повторилась с той лишь разницей, что обе кандидатуры были официально представлены мэрией. Но снова разгорелся скандал. С критикой предложения выступил даже один из депутатов Государственной думы. Правда, возмутило его не столько прошлое г-на Рыльских, сколько его настоящее – Виталий Рыльских до сих пор является действующим депутатом муниципального парламента, так что теоретически ему пришлось бы принимать участие в решении вопроса о присвоении почетного звания самому себе.

В итоге вопрос о присуждении звания «Почетный гражданин Челябинска» исключили из повестки августовского заседания городской Думы, объяснив это техническими причинами – вопрос нуждается в доработке, пояснили в аппарате. И тем самым нарушили сразу две традиции – присуждать звание накануне очередного Дня города и чествовать новоиспеченных почетных на торжественном собрании, приуроченном к очередной годовщине Челябинска. Правда, и само собрание отменили.

Не планировали поначалу рассматривать вопрос и на сентябрьском заседании. Но после заседания президиума городского парламента, традиционно проходящего утром в день пленарного заседания, проект решения о присуждении почетного звания на обсуждение вынесли. И тут же одобрили.

В минувшем году звание почетного гражданина присвоили участникам громкого скандала с попыткой строительства больничного корпуса в городском бору.

В нынешнем году традицию присуждения звания накануне Дня города решили соблюсти. А заодно предложили кандидатуру, которая не вызовет ни у кого желания ломать копья по этому поводу. Но может посодействовать в решении ряда вопросов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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