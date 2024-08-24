Трамвайные маршруты в Челябинске изменятся на один день

На один день трамваи №№ 15, 18 22 в Челябинске изменят свои маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», с конца августа до начала октября на дороги региона часто выходят лоси, изменения связаны с проведением работ по асфальтировке переезда Ленина – Горького.

Завтра, 25 августа, с 5 до 10 часов трамваи будут направлены:

№15 – ЧТЗ – Горького –ЧГРЭС и ЧГРЭС – Российская – Труда – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;

№№ 18, 22 – ЧГРЭС – Горького – Карла Маркса – Автовокзал.

С 10 часов до окончания работ все три маршрута будут следовать от ЧГРЭС по Горького и Карла Маркса до Автовокзала.

Завершить укладку асфальта планируется до конца дня 25 августа, после чего трамваи вернутся на свои временные маршруты.

Челябинцам на время изменений рекомендуют пользоваться трамваем №12, который будет ходить каждые 8 минут, автобусами №№ 18, 19, 22а, 81, 91, 483, КМ3, троллейбусом №10.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube