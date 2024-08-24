Трамвайные маршруты в Челябинске изменятся на один день

На один день трамваи №№ 15, 18 22 в Челябинске изменят свои маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», с конца августа до начала октября на дороги региона часто выходят лоси, изменения связаны с проведением работ по асфальтировке переезда Ленина – Горького.
Завтра, 25 августа, с 5 до 10 часов трамваи будут направлены:
№15 – ЧТЗ – Горького –ЧГРЭС и ЧГРЭС – Российская – Труда – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;
№№ 18, 22 – ЧГРЭС – Горького – Карла Маркса – Автовокзал.
С 10 часов до окончания работ все три маршрута будут следовать от ЧГРЭС по Горького и Карла Маркса до Автовокзала.
Завершить укладку асфальта планируется до конца дня 25 августа, после чего трамваи вернутся на свои временные маршруты.
Челябинцам на время изменений рекомендуют пользоваться трамваем №12, который будет ходить каждые 8 минут, автобусами №№ 18, 19, 22а, 81, 91, 483, КМ3, троллейбусом №10.
Челябинск, Виктор Елисеев
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