Власти Челябинска отказались от шоу дронов

В мэрии Челябинска отменили шоу с участием 700 беспилотников. Об этом заявила глава города Наталья Котова.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть на полностью небюджетной основе. Принято решение об его отмене», – сообщила чиновница.

Напомним челябинских чиновников обвинили в желании устроить «пир во время чумы». Произошло это после анонса запланированного на 30 августа открытия светомузыкального фонтана с «шоу дронов». «Более 700 дронов поднимутся в небо и будут выстраиваться в фигуры», – рассказала на прошлой неделе журналистам начальник управления культуры города Элеонора Халикова.

На время «парада БПЛА» решили даже перекрыть улицу Кирова от улицы Братьев Кашириных до Труда, а также улицу Красную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интернет переполнили возмущенные комментарии жителей России. При этом людей возмущала не столько возможная оплата мероприятия из бюджета (об этом многие даже не упоминали), сколько сам факт привлечения беспилотных аппаратов, столь необходимых на линии фронта. Да и само по себе проведение шоу дронов в то время, как БПЛА атакуют российскую территорию, выглядело неуместно.

Лишь спустя несколько дней после анонса мероприятия, многочисленных возмущенных комментариев, а также заявлений советника врио губернатора Курской области и ОНФ власти Челябинска решили сообщить об отмене шоу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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