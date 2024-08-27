В Челябинске ищут подрядчика для ремонта многострадального исторического дома

В Челябинске ищут подрядчика для ремонта объекта культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о многострадальном доме Григорьева. Здание было построено челябинским промышленником Василием Григорьевым, производившим минеральные и фруктовые воды, в начале ХХ века. Здание выделялось особым деревянным декором второго этажа и уникальной гранитной облицовкой первого. В 1977 дом внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

В 2011 году было принято решение перенести исторический объект с улицы Красноармейской, где он простоял 100 лет, на другое место, так как дом мешал строительству дорожной развязки. Здание разобрали и собрали на новом месте с «историческими элементами». В 2019 году дом Григорьева едва не сгорел вместе с расположенным рядом домом Пчелина: огонь успел перекинуться и на него, но пожарные успели вовремя залить пламя.

Владелец дома – муниципалитет – дважды безрезультатно пытался найти подрядчика на ремонт внутренних помещений. Теперь конкурс объявлен в третий раз. Стартовая цена – 15,3 млн рублей. Подрядчику предстоит заменить перекрытие первого этажа, сделать перегородки из кирпича и проемы, покрасить стены, а также привести в порядок инженерные сети.

Заявки принимаются до 6 сентября. А контракт должен быть исполнен до 30 апреля 2025 года.

Челябинск, Софья Артемьева

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