«Ушел в библиотеку»: история с пожаром в доме Пчелина в Челябинске вылилась в уголовное дело

История с пожаром в доме Пчелина в Челябинске вылилась в уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», дом, построенный 150 лет назад и являющийся объектом культурного наследия, вспыхнул вечером в прошлую пятницу. По словам очевидцев, огонь вспыхнул сразу в нескольких местах и быстро охватил весь дом.

В результате полностью выгорел второй (деревянный) этаж, огонь уничтожил и башенку, выделявшую здание из других. Памятник является частной собственностью, и хозяин должен было восстановить его в первозданном виде. Собственно, пожар вспыхнул во время реставрационных работ.

Собственник утверждает, что уже вложил в реставрацию 12 млн рублей, но теперь все придется начинать сначала: огонь уничтожил не только старые стены, но и новые конструкции, элементы декора и стройматериалы.

Доследственная проверка показала: дом подожгли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба».

Кстати, вместе с домом Пчелина едва не сгорел еще один объект культурного наследия – дом Григорьева – здания стоят на одном участке. Огонь усел перекинуться и на него, но пожарные успели вовремя залить пламя. Дом Григорьева принадлежит муниципалитету и тоже находится в процессе реставрации.

Кстати, участок охраняется, на сторожа в момент начала пожара на участке не оказалось. Он заявил, что отлучился в аптеку.

Общественность ему не поверила: «В 23:00? В аптеку или в библиотеку? В это время рядом не работает ни одна аптека. Дежурная – на пл. Революции», – написал в соцсетях координатор группы «АрхиСтраж», краевед Юрий Латышев.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 16.08.19

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