В Челябинске горит исторический памятник – дом Пчелина

В Челябинске горит архитектурно-исторический памятник – дом Пчелина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар в доме №56 по улице Труда вспыхнул сегодня поздно вечером. По словам очевидцев, огонь быстро охватил все здание – полыхать начало сразу со всех сторон.

Учитывая, что дом является объектом культурного наследия регионального значения, то тесть сносить его нельзя, а земля в этом месте дорогая, не исключен поджог.

Полукаменный дом с питейным заведением на улице Сибирской был построен до 1873 года на участке мещанина Сергея Столбова. В период с 1874 по 1882 годы его владельцем стал крестьянин села Чумляк Дмитрий Пчелин. В 1890-е годы дом использовался в качестве доходного. В июне 1893 года в одном из помещений Павел Балашов под прикрытием зубоврачебного кабинета, принадлежащего его жене, организовал социал-демократический (марксистский) кружок, в который входили работники управления строительства железной дороги. Именно в этом доме в начале зимы 1896 года было решено объединить все марксистские кружки Урала в одну социал-демократическую организацию «Уральский рабочий союз».

В начале ХХ века дом несколько раз менял владельцев: принадлежал сначала Яуфманну, а потом Кейльбаху. «Очевидно после начала Первой мировой войны дом опять поменял владельца – тогда довольно активно вытесняли из владельцев недвижимости немцев и австрийцев, – рассказал краевед, координатор группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев. – Хозяином усадьбы стал Мендель Волосов. В 1916 года дом был перестроен (правда, в документе не указан характер перестройки), до этого он описывается как полукаменное здание по 4 комнаты на каждом этаже». В 1920-е годы в этом доме жила семья Лебединского – одного из немногих челябинских писателей, ставшего весьма известным в СССР. В 1940-е годы в этом здании располагалась городская прокуратура, в 1970-е годы -детские ясли №66. В 1990-е – 2000-е годы здесь находилась служба движения МУП «ЧелябГЭТ». В настоящее время собственником здания является местный предприниматель.

«Собственник в прошлом году начал восстанавливать здание, но работы велись без проекта, – говорит Юрий Латышев. – Возможно, к возгоранию привела неосторожность, несоблюдение правил безопасности. Первый этаж каменный, так что здание можно будет восстановить – есть чертежи, проект, сохранились изображения декора. Конечно, это будет значительно дороже».

На момент публикации огонь все еще не потушен. Дым от пожара чувствуется в радиусе нескольких километров.

Так дом Пчелина выглядел весной 2018 года

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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